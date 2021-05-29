Эксперты предсказали рост тарифов ОСАГО

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В результате реформы обязательного автострахования в России тарифы на ОСАГО могут вырасти как минимум на 30%. Предполагается три ключевых изменения в этой сфере: увеличение до 2 млн рублей максимальных выплат за ущерб жизни и здоровью, отказ от региональных и мощностных коэффициентов и отказ от учёта износа транспорта при денежной выплате по ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк и экспертов отрасли.

В ходе проведённой реформы ОСАГО по индивидуализации тарифа экспертами был поднят ряд вопросов, по которым обсуждение не было завершено. В их круг входят учёт износа при осуществлении выплаты в денежной форме и повышение лимита выплаты по жизни и здоровью до 2 млн рублей. Мы планируем начать обсуждение этих вопросов в Госдуме осенью текущего года,— сообщили в Центробанке.

Глава «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Раковщик считает, что «в увеличение на 30% базовой средней премии уложатся все новации», по предварительным оценкам, стоимость полиса увеличится в пределах 1 тысячи рублей.

Исполнительный директор Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев согласен, что четырёхкратное повышение лимита по выплатам за ущерб здоровью приведёт к росту стоимости полиса на 1 тысячу рублей, а отказ от учёта износа добавит к цене полиса ещё «стоимость полубака бензина».

Ранее Центральный банк зафиксировал в ходе проверок страховщиков завышение тарифов на страхование ОСАГО через Интернет. Регулятор подчеркнул, что затраты страховщиков при онлайн-оформлении ниже, однако компании аргументируют разницу в стоимости риском мошенничества. ЦБ также обнаружил, что зачастую страховщики оформляют электронные полисы даже при физических продажах в офисах.