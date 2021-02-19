Эксперты отмечают корректировку цен на нефть

https://static.news.ru/photo/b5a33a0e-729f-11eb-ab97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтяные котировки в пятницу, 19 февраля, вновь показывают нисходящее движение. При этом накануне цены на чёрное золото обновили годовой максимум, но удержаться на достигнутом не смогли и покатились вниз.

Участники рынка считают, что после того как в Техасе нормализовалась погода, спрос на нефть на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) останется какое-то время низким. НПЗ нужно время на восстановление мощностей, и из-за этого краткосрочные ожидания трейдеры пересмотрели.

Кроме того, инвесторы проигнорировали опубликованные агентством EIA данные о существенном снижении запасов сырой нефти в США, а это — признак смены настроений на рынке, отмечает портал oilcapital.ru.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent к 08:00 мск опустились на 1,38% и остановились у отметки $63,05. Нефть марки WTI с закупкой на март торгуется в минусе на 1,69%, на уровне $59,50.

Несмотря на то что агентство EIA опубликовало в четверг достаточно позитивный отчёт, он не смог удержать цены на нефть от падения.

Ранее эксперты отметили, что на фоне улучшения погодных условий в США и росте добычи стран нефтяного картеля в ближайшее время возможно снижение стоимости нефти до $60 за баррель, сообщал NEWS.ru.