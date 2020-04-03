Эксперты назвали самые востребованные профессии в период пандемии

https://static.news.ru/photo/dcea4d06-75a6-11ea-aeef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Xinhua/Global Look Press

Специалист по рекрутингу Ильгиз Валинуров сообщил о серьёзных изменениях на российском рынке труда. Причиной стала пандемия коронавируса.

Сейчас жаркая пора для сервисов доставки продуктов и онлайн-магазинов. С ростом спроса на эти услуги растёт и востребованность в курьерах, сотрудниках колл-центров, логистах и IT-архитекторах, поскольку весь бизнес ушёл в режим онлайн, — отметил Валинуров.

По словам эксперта, спокойными за свой заработок могут быть люди из сфер логистики и доставки. При этом их должность в компании особого значения не имеет.

Переход в пешие курьеры для таких граждан — оптимальный вариант, в некоторой степени даже идеальный, потому что оплата работы курьера намного выше, чем у продавца-консультанта, — добавил специалист по рекрутингу.

Также он подчеркнул, что в ближайшее время 60% профессий будет оцифровываться. Значительные перемены не коснутся лишь промышленных предприятий и сферы услуг.

NEWS.ru ранее писал, что пандемия коронавируса может лишить работы около 25 млн человек по всему миру.