Эксперты назвали проекты, которые заморозят из-за сделки ОПЕК+

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Обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ могут поставить под удар высокозатратные проекты. Наибольший удар будет нанесён по разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Такого мнения придерживаются аналитики, которых опросил ТАСС.

Вопросы о том, какой объём сокращения ляжет на каждого добытчика и какие проекты придётся приостановить, сейчас прорабатывают Минэнерго и нефтекомпании. Аналитик «Финам» Алексей Калачев считает, что заморозить придётся дорогостоящие проекты и капзатраты по трудноизвлекаемым запасам.

Директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко предполагает, что «попасть под нож» может часть наименее рентабельных ТРИЗов. Согласна с таким утверждением и консультант VYGON Consulting Марина Мосоян.

Также эксперты считают, что сокращение затронет арктические проекты, которые отличаются большими первоначальными вложениями в инфраструктуру.

На 1 января 2019 года в России доля трудноизвлекаемой нефти составляла почти 60% от общего объёма доказанных запасов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики Александр Новак прокомментировал снижение цен на нефть. По его словам, в ведомстве ждут постепенного восстановления спроса на углеводороды. Он уверен, что это произойдёт во второй половине 2020 года, поскольку никогда ещё мир не сталкивался с тем, чтобы на 20–30% падал спрос в нефтяной отрасли. Странам нужно пройти пик снижения спроса и не заполнить хранилища, уверен Новак.