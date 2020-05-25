Эксперты допустили уход цен на газовые фьючерсы в минус

https://static.news.ru/photo/9d3e87f8-2ea2-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Низкий спрос на газ и рекордные загрузки подземных хранилищ продолжают давить на цены на газ. По мнению аналитиков, вероятность попадания стоимости фьючерсов на газ в отрицательную зону не исключена.

Однако восстановление рынка при этом можно ожидать к началу отопительного сезона.

Сейчас тоже такое возможно как часть спекулятивной игры с биржевыми котировками на фоне слабого спроса, заполненных хранилищ в Европе, блокировки экономики и летнего сезона, — сказал ТАСС замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению директора отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, тенденция на понижение не может иметь устойчивый характер. А цены уйдут в минус ненадолго лишь в случае переполнения хранилищ.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки в какой-то момент могут опуститься до минусовых значений. Это произойдёт, если хранилища окажутся заполненными, а предложение на рынке останется высоким.