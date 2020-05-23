Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

https://static.news.ru/photo/be0ab48e-9e3c-11ea-a25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки в какой-то момент могут опуститься до минусовых значений. Это произойдёт, если хранилища окажутся заполненными, а предложение на рынке останется высоким.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров. Агентство отмечает, что в случае, если спотовые цены станут отрицательными, повторится ситуация с нефтью WTI. В апреле продавцам пришлось доплачивать покупателям, чтобы её забрали.

РБК уточняет , что к европейским котировкам частично привязаны экспортные цены «Газпрома» — по ценам торговых площадок Европы продается 57% газа, идущего за границу. Также отмечается, что в Европе хранилища уже заполнены на 70%, что на 14% больше, чем год назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский газ, поставляемый европейским потребителям, стал дешевле сырья, реализуемого внутри РФ. Таким образом, «Газпрому» стало выгоднее продавать газ на внутреннем рынке, даже без учёта экспортной пошлины и расходов на транспортировку. На нидерландском газовом хабе TTF цены упали с $80 до $47 за тысячу кубометров за менее чем два месяца.