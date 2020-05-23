Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки в какой-то момент могут опуститься до минусовых значений. Это произойдёт, если хранилища окажутся заполненными, а предложение на рынке останется высоким.
Об этом
РБК
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский газ, поставляемый европейским потребителям, стал дешевле сырья, реализуемого внутри РФ. Таким образом, «Газпрому» стало выгоднее продавать газ на внутреннем рынке, даже без учёта экспортной пошлины и расходов на транспортировку. На нидерландском газовом хабе TTF цены упали с $80 до $47 за тысячу кубометров за менее чем два месяца.
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