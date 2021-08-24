На Украине заявили об отсутствии экономической структуры в стране

Украинская экономика за 30 лет независимости полностью лишилась своей структуры, заметно просев по инвестициям. Такое мнение высказал РИА Новости экономист и политолог Никита Масленников.

По его словам, страна за этот период лишилась эффективной работы некогда основополагающих отраслей — сырьевой сектор, аграрное производство и машиностроение. Он подчеркнул, что за 30 лет соседняя страна прошла трансформационный кризис, затем столкнулась с глобальной рецессией 2008 года, после чего её путь больше напоминал «геополитические метания» между западными странами и Россией.

В свою очередь, сейчас на Украине наблюдается перманентная убыль населения, а также понижательная динамика нормы накоплений, то есть инвестиций в ВВП. В результате совокупности этих факторов ни у иностранных инвесторов, ни у украинского бизнеса нет стимулов к вложению инвестиций в экономику страны. В то же время сама Украина оказалась в группе стран, которая с 1990 года так и не показала положительной динамики ВВП.

Ранее 30-летний юбилей независимости Украины связали с экономическим крахом в стране. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, модель строительства украинского государства, построенная на вражде с Россией, привела к тому, что страна на пороге празднования 30-летия независимости оказалась на грани экономического коллапса.