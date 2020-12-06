Эксперт заявил, что цены на основные продукты в России снизятся

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Меры Минсельхоза по урегулированию рынков помогут стабилизировать и уменьшить цены на популярные в стране продукты, считает руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов.

Как уточнил эксперт, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за год выросла на 4-6%, а в рознице — на 9%. Рост связан не только с увеличением цен на муку, себестоимость которой составляет лишь около 20%. Остальная часть уходит на электроэнергию, тепловые расходы, зарплаты и оборудование для производства. Поэтому в 2021 году он прогнозирует снижение «давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба».

Помимо этого, Авельцов ожидает понижение стоимости подсолнечного масла, которая напрямую зависит от мировых цен. По его мнению, основное увеличение цен прошло, и дальше многое будет зависеть от погоды в Южной Америке для посева сои. Также пока неясно, какими будут мировые цены на нефть, оказывающие влияние на стоимость растительных масел.

Он отметил, что не стоит ожидать и серьёзного подорожания молочных продуктов, рост цен на которые по сравнению с 2019 годом находится в рамках инфляции.

По словам эксперта, стоимость сахара и мороженой рыбы также останутся прежними, а уменьшение цен на мясо птицы и свинины может сохраниться, если не получится отправить излишки продукции на экспорт.

В преддверии Нового года чаще всего на 10% и более дорожают овощи, фрукты, мясные продукты, рыба, яйца, сыр, масло и другие традиционные продукты для праздничного стола. После спрос снижается, и цены возвращаются на предыдущий уровень, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич выразил уверенность, что в новом году доходы россиян продолжат снижаться. По словам экономиста, гражданам России нужно готовиться к тяжёлому 2021 году.