Эксперт объяснил успешность финпирамид в России

Российское государство за последние десятилетие сделало всё возможное, чтобы отбить способность у людей к критическому мышлению. У многих который год складывается ощущение безысходности, из-за чего они несут деньги в финансовые пирамиды, сообщил NEWS.ru экономист Михаил Делягин.

По его словам, ключевым фактором роста мошенничества, связанного с деятельностью финансовых пирамид в России, является высокий уровень доверчивости населения и экономическая безграмотность. Однако ещё более важной причиной подобной тенденции, по его мнению, стала политика государства по созданию «искусственного денежного голода», а также либеральная реформа образования.

ЕГЭ со всей его роботизированной тестовой системой ответов делает людей жертвами госпропаганды. Либеральная реформа образования должна была повысить уровень знаний у молодых россиян, на деле же — только усугубила и без того слабую информированность населения по вопросам финансов и экономики, — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что в 90-е годы прошлого века ситуация с финансовыми пирамидами объяснялась прежде всего остаточным доверием россиян к советской власти и государству. Когда же они поняли, что попали в очередную ловушку, было уже поздно, заключил экономист.

Реальные доходы населения уже который год падают к минимальным показателям. Вполне логично, что в такой ситуации у населения складывается потребность в эдаком финансовом чуде. Пирамиды же этим охотно пользуются и забирают себе последние сбережения россиян, — заключил Делягин.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще оставлять деньги в финансовых пирамидах. При этом максимальный ущерб от подобных «вложений», по мнению директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, может доходить в месяц до 50 млн рублей.