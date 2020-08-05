Эксперт: США не «продавят» ФРГ в отношении «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8a0e6e28-d7d5-11ea-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Санкции Соединённых Штатов не повлияют на решение Германие, которое касается газопровода «Северный поток −2». Такое мнение высказал директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.

Немецкий бизнес уже понёс серьёзные потери в связи с тем, что американские санкции носили и носят экстерриториальный характер и применяются не только к компаниям-резидентам США, но и к европейским компаниям за взаимодействие с Россией по направлениям, на которые наложены санкции, — отметил эксперт.

По его словам, немецкий бизнес хорошо понимает свои потери, поэтому американцам не удастся «продавить» позицию своих коллег в этом вопросе.

Он подчеркнул, что Вашингтон препятствуют реализации проекта «Северный поток — 2», потому что пытается нарастить поставки своего СПГ в ЕС. Это давление будет только усиливаться, сообщает РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал о том, что государственный секретарь США Майк Помпео назвал американского лидера Дональда Трампа самым непримиримым политиком во взаимоотношениях с Россией за всю историю. Он подчеркнул, что благодаря ужесточению санкционного режима нынешняя администрация Белого дома смогла существенно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2».