Эксперт: санкции могут «обрушить» рубль до нового исторического минимума

https://static.news.ru/photo/ca28c424-951f-11eb-8146-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что новые санкции Запада и геополитическая неопределённость могут «обрушить» курс рубля до нового исторического минимума. Слова специалиста приводит RG.ru

По его словам, российский рынок уже выработал «определённый иммунитет» к санкционному фактору. В связи с этим, если новые антироссийские экономические меры продолжат носить исключительно персональный характер или будут затрагивать только небольшие компании, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, то рубль способен вновь подняться по отношению к доллару хотя бы до 72,5 рубля за доллар.

Тем не менее, возможна и обратная ситуация. Если же санкции будут направлены против сегментов российской экономики или крупного бизнеса, то падения рубля до нового исторического минимума практически неминуемо. По самым скромным прогнозам он может достигнуть отметки в 86 рублей за доллар.

Правда, сценарий жестких санкций не является базовым, — заключил Бабин.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского после новостей о том, что СНБО ввёл санкции в отношении Россотрудничества. «Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — написала Захарова.