Эксперт: российские вина не стыдно показать даже в Европе

Строительство агентства по продвижению российских вин за рубежом поможет отечественным виноделам объединиться и бороться на равных с наилучшими европейскими и латиноамериканскими аналогами. Такое мнение NEWS.ru высказал соучредитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Он отметил, что раньше производители вин в стране держались в основном по одиночке. С появлением же нового маркетингового центра в Анапе ситуация кардинально изменится. В обозримом будущем они вместе будут работать над общей задачей — продвижение бренда, к которому они сами имеют непосредственное отношение.

О нас (российских виноделах — NEWS.ru) должны знать в мире. Российские вина уже сейчас отмечают на многих международных конкурсах, признают. По объёмам мы, конечно, не сможем тягаться с европейцами у них дома, однако сможем взять своё высоким качеством товара, — подчеркнул он.

Саркисян также уточнил, что создание агентства в Анапе является отличным маркетинговым ходом. Однако вся основная работа начнётся уже после завершения строительства, от слаженности действий участников будет зависеть общий успех или провал проекта. В настоящее же время, по мнению эксперта, оценивать последствия открытия центра пока преждевременно.

Сомелье добавил, что определённый опыт у российских виноделов по продвижению своей продукции заграницу уже имеется. Однако сообща им будет намного проще решить поставленную задачу по ребрендингу российского вина.

Ранее стало известно, что власти Анапы подписали соглашение о строительстве агентства по системному продвижению отечественной винодельческой продукции. Иностранные и российские гости смогут попробовать различные сорта, а также посетить гастрономический ресторан и мини-парк. Основной же задачей агентства станет развитие экспортного потенциала винной продукции страны.