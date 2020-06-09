Эксперт рассказал о количестве отказов выдачи льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/1235d3e2-aa5c-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество отказов банков в выдаче льготной ипотеки под 6,5% годовых достигает 7%. Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (Нострой) Антон Глушков.

Он отметил, что меры по поддержке вызывают интерес у заёмщиков, но при этом кредитные учреждения допускают небывалое количество отказов.

Если ранее этот процент отказа составлял 2-3%, то по последнему мониторингу, который мы сделали неделю назад, процент отказа составил 7%, — цитирует Глушкова ТАСС.

При этом он отметил, что, если человек приносит справку 2-НДФЛ по отрасли, которая признана пострадавшей от коронавируса, как правило системообразующие банки отказывают ему в предоставлении льготной ипотеки.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.

Как писал NEWS.ru, программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будетдействовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена