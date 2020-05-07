В фешен-индустрии предрекли закрытие до 50% магазинов одежды в России

https://static.news.ru/photo/ecf98af4-9040-11ea-acab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в 2020 году может закрыться до половины магазинов, торгующих одеждой и обувью. Об этом заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По её словам, на фоне пандемии коронавируса и падения покупательского спроса офлайн будет вынужден сокращать свои площади.

Ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза. Это означает сокращение офлайн-площадей от 35% до 50%, — сообщила она в интервью ТАСС.

При этом, по её словам, доля онлайн-продаж, напротив, увеличится. Она вырастет не менее чем в 2,5–3 раза в сравнении с 2019 годом и достигнет до 30% от общих оборотов рынка, считает эксперт. По её мнению, «основным форматом ближайшего будущего будет мультиканальная продажа», то есть каждый бренд будет сам определять долю продаж в онлайн и офлайн.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые крупные ретейлеры, торгующие одеждой и обувью, намерены не открывать точки в крупных торговых центрах Москвы после снятия ограничений из-за коронавируса. Оптимизировать работу на рынке собираются сети H&M и Inditex. Кроме того, под вопросом открытие магазинов американской сети Gap и сети «Твоё».