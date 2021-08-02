Политолог предсказал Украине усиление зависимости от России

Усиление зависимости Украины от России в обозримой перспективе может ещё больше увеличиться из-за отключения в стране нескольких электростанций и АЭС. Такое мнение высказал в эфире телеканала «360» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, отключение ряда электростанций на Украине связано с нехваткой угля и газа в стране. Схожая судьба постигла и некоторые блоковые атомные станции. Эксперт отметил, что эти шаги украинских властей приведут к ещё большему обогащению местных олигархов.

Тут уже дело не в том, что не хватает чего-то, а в том, чтобы обеспечить благоприятные возможности зарабатывания денег украинским олигархам, которым выгодно уменьшение атомной генерации. Поэтому появляется ситуация зависимости внешнего источника электроэнергии. Раньше в этой роли выступала Белоруссия, — подчеркнул Погребинский.

Ранее депутат Верховный рады Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш» связал системный энергетический кризис в стране с увеличением поставочной зависимости от России и Белоруссии. В частности, он оценил действующие запасы угля на тепловых украинских теплостанциях в почти 800 тысяч тонн при среднем потребительском уровне в 3 млн тонн.

Помимо этого, среди ключевых причин эксперт назвал действие введённого в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии, в результате чего местные угольные запасы изрядно просели.