Эксперт предрёк БАМу судьбу «коридора» между Азией и Европой

Реконструкция Байкало-Амурской магистрали (БАМ) разгрузит Транссиб, улучшит ситуацию с международной торговлей и позволит эффективнее эксплуатировать ценные месторождения в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом в интервью радио Sputnik заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам эксперта, перегруженность Транссибирской магистрали стала одной из главных причин реконструкции: задуматься о необходимости «резервного варианта» пришлось после недавнего обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Тогда движение поездов по Транссибу было остановлено на несколько дней.

Всё-таки мы хотим стать коридором между Юго-Восточной Азией и Европой, а для этого тех возможностей, который сейчас есть у Транссиба, уже не хватает, — пояснил эксперт.

Кроме того, реконструкция БАМа позволит использовать мощности портов на побережье Тихого океана для транспортировки товаров из Юго-Восточной Азии в Европу по железной дороге. Также развитая железнодорожная сеть позволит эффективнее эксплуатировать месторождения угля и цветных металлов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, заложив символический камень. Ремонт магистрали проведут на участке между станциями Улак и Февральск общей протяжённостью 340 км. Завершить работы планируется к концу 2024 года.