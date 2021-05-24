Эксперт опроверг прогнозируемый дефицит бензина

https://static.news.ru/photo/b7f0318c-bc90-11eb-9561-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ни бензин, ни дизельное топливо закончиться не могут, так как нефтепродуктов в стране производится гораздо больше потребностей на внутреннем рынке. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Так он прокомментировал предупреждение Российского топливного союза (РТС) о летнем росте цен на бензин из-за его дефицита.

Нет, невозможно. Не будет такого. Мы производим бензина и дизельного топлива в большем объёме, чем требуется для покрытия внутренних нужд. И остатки мы экспортируем. По бензину мы экспортируем 10–15%, по дизелю около 50%, — заявил Баженов.

Эксперт не исключил, что структура энергопотребления со временем изменится, но полного исчезновения нефтепродуктов из энергетики всё же не произойдёт. В пример он привёл уголь, который уже перестали потреблять в прежних объёмах, но необходимость в нём по-прежнему осталась. С бензином, по его мнению, будет то же самое.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал предупреждение РТС о наступающем дефиците бензина этим летом. По его словам, никакого дефицита топлива в стране не будет, ситуация находится под контролем, правительство приняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы, а также увеличить объёмы переработки. По данным министерства, за истекший период мая ежесуточное производство топлива в РФ составило около 67 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос, считает замминистра.