Минэнерго ответило РТС на предупреждение о дефиците бензина

https://static.news.ru/photo/70e86508-baaf-11eb-862e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра энергетики Павел Сорокин дал ответ на предупреждение о наступающем дефиците бензина этим летом. Соответствующее обращение в ведомство направил Российский топливный союз, сообщает «РГ».

По словам Сорокина, никакого дефицита топлива в стране не будет, ситуация находится под контролем, правительство приняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы, а также увеличить объёмы переработки.

В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тысяч тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос, — цитирует издание чиновника.

Как сообщалось ранее, цены на бензин могут вырасти из-за дефицита топлива, который появился в летний сезон. Об этом вице-премьера Александра Новака предупредил Российский топливный союз (РТС).