Эксперт оценил развитие стартапов в России

Отставание России от передовых лидеров в сфере высокотехнологичных стартапов увеличивается, однако его можно в дальнейшем преодолеть. Об этом заявил сооснователь группы компаний «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных им образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано» Денис Ковалевич.

По его словам, в стране ежегодно появляется до тысячи новых стартапов, однако объём вложенных инвестиций в технологические проекты (не более 5 млрд рублей) на ранних стадиях разработки оставляет желать лучшего. Ковалевич подчеркнул, что Россия в этой области отстаёт от передовых стран в сотни раз.

Для сокращения отрыва от конкурентов в России нужно открывать десятки тысяч стартапов, иначе в ближайшей перспективе у страны не останется и десятка технологических компаний в глобальном топ-1000.

Для обеспечения прорыва в этой области необходимо активно вовлекать в эту сферу университеты и студентов. Ковалевич отметил, что в мире молодые предприниматели создают 25% стартапов, в России же эта цифра составляет только 3%.

В частности, для более успешного вовлечения молодёжи в сферу создания высоких технологий эксперт предложил властям давать студентам, привлёкшим в свой проект частные инвестиции, отсрочку от армии. Правильным решением, по его мнению, также стало бы вложение денежных средств в развитие серийного предпринимательства.

Ранее директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев заявил, что Россия опережает большинство стран мира по объёмам инвестирования в научную сферу. По его словам, продукция отечественных предпринимателей становится всё более успешной как на внутреннем и глобальном рынке.