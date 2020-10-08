Эксперт объяснил, почему «Газпром» оставил Украину без дешёвого сырья

https://static.news.ru/photo/878c4ad6-097a-11eb-a409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газпром» отказывается продавать газ напрямую Украине по льготной цене. Голубое топливо Киев будет получать через зарубежных трейдеров по европейским ценам.

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что цена газа для украинцев может превысить семь гривен (около 19 рублей), что почти в четыре раза дороже стоимости топлива в РФ. Специалист отметил, что украинские власти должны вмешаться в ситуацию и попытаться стабилизировать рынок.

Главной причиной высокой стоимости газа на Украине Землянский назвал привязку цен к европейским биржам. Также свой вклад вносит политика монополиста — «Нафтогаза». Компания закачивает всё добываемое в стране топливо в подземные хранилища. Возможно, Киев считает реальным полное прекращение поставок извне либо готовится к экспорту голубого топлива.

Вариант прямой покупки газа у России для Украины недоступен. По словам Землянского, «Газпром» категорически отказывается делать украинским поставщикам выгодные для них предложения.

«Газпром» принципиально не хочет работать с украинскими поставщиками, изначально выставляя цену выше европейской. Поэтому контракты с возможностью поставки российского, более дешёвого ресурса, чем он продаётся через европейских трейдеров, сейчас также не представляются возможными. Ситуация такова, — цитирует эксперта «Экономика сегодня».

Землянский предупредил, что цена на газ на Украине к декабрю при определённых условиях может превысить самые пессимистические оценки, что самым серьёзным образом ударит по кошельку граждан страны.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск серьёзно продвинулись в переговорах по поводу цены на газ в 2021 году, передавал NEWS.ru.