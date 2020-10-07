Эксперт объяснил, что в реальности ждёт участников «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/92fb97f2-08ba-11eb-9dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Если компании, так или иначе вовлечённые в проект «Северный поток — 2» примут решение о прекращении финансирования строительства, — а они уже проинвестировали более 75%, — оставшаяся доля не станет серьезным обременением для «Газпрома». Самый негативный возможный сценарий скорее всего коснётся активов компаний-участников проекта в Польше. Об этом NEWS.ru заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Между тем, считает эксперт, после объявленного польским регулятором штрафа «Газпрому» разумным решением будет оставаться в правовом поле.

«Газпром» обвиняется в отказе предоставлять запрашиваемую польским антимонопольным органом информацию в рамках расследования по «Северному потоку — 2». Однако компания в ответ на поступающие с начала года запросы просила UOKiK (Польский антимонопольный регулятор. — NEWS.ru) предоставить юридическое обоснование подобных действий, однако ответа не получила, — рассказала Мария Белова.

Эксперт ТЭК полагает, что «имея окончательное решение UOKiK на руках, компании, связанные с проектом имеют все основания для обращения в суд, поскольку аргументация польской стороны далеко не безупречна». В частности, по мнению Беловой, большие сомнения вызывают следующие высказывания председателя UOKiK Томаша Хрустны: «Действия 6 компаний оказали отрицательное влияние на конкуренцию на рынке природного газа в Польше... Запуск „Северного потока-2“ поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа в Польшу, также весьма вероятно повышение цен на сырьё, которым будут обременены польские потребители».

Северный поток – 2 / Nord Stream 2/vk.com

Появление нового маршрута поставок российского газа напротив снижает риск прерывания импорта в Польшу, а последовательное снижение закупок российского газа Польшей в пользу американского и прочего СПГ скорее свидетельствует о росте конкуренции на рынке, — подчеркнула директор по исследованиям VYGON Consulting.

Напомним, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов и потребовал от участвовавших в строительстве «Северного потока — 2» компаний в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта. О таком решении NEWS.ru сообщили в UOKiK.

Между тем, стоит добавить, что до сегодняшнего дня иностранные партнёры «Газпрома» в проекте «Северный поток — 2» активно сотрудничали с данным польским ведомством. Исключением стала лишь компания Engie, которая в 2019 году была оштрафована на $47 млн.