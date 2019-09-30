https://static.news.ru/photo/afd63ee8-e388-11e9-8ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уменьшение банковских ставок по ипотеке в РФ произошло во многом после того, как ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Финансовые организации до конца года могут как минимум ещё один раз массово пересмотреть проценты по кредитам на жильё. Об этом News.ru заявил гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Не исключено, что ещё одно снижение произойдёт до конца года. В таком случае банки отреагируют новыми финансовыми продуктами. Россияне в свою очередь решили воспользоваться ситуацией и приобрести жилье в ипотеку, средняя сумма ипотечного кредита в России увеличилась до 2,5 млн рублей, — сказал Савченков News.ru.

Он также заявил, что некоторые семьи, ранее выплатившие ипотеку и имеющие хорошую кредитную историю, решили воспользоваться предложением для приобретения более просторного жилья.

Как ранее писал News.ru, Сбербанк снижает ипотечные ставки с 1 октября 2019 года. Теперь минимальный процент за ипотеку в новостройке составит от 7,3% годовых. На вторичном рынке — от 8,8%.