Эксперт назвал самые перспективные для экспорта продукты

https://static.news.ru/photo/5720ae6c-c858-11eb-85dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Национального союза экспортёров продовольствия (НСЭП) Дмитрий Булатов считает, что в ближайшее время основной экспортной продукцией российского агропромышленного комплекса будет оставаться зерно, несмотря на введённые ограничения в виде квот и пошлин. Кроме того, по его мнению, увеличить экспорт продовольствия можно за счёт переработанных продуктов: подсолнечного масла и рыбных консервов, сообщает «Российская газета».

Сейчас 40% российского экспорта приходится на зерновые, ещё 40% — на готовое продовольствие (масло, кондитерские и колбасные изделия и т.п.), ещё 20% — рыба. И если в увеличении экспорта зерна есть сомнения из-за введения ограничительных мер, лучше сосредоточиться на увеличении экспорта готовой продукции, — заявил Булатов.

Эксперт подчеркнул, что для этого придётся изменить систему господдержки, сместив её с аграриев, производящих сырьё, на перерабатывающие предприятия готовой продукции.

Сейчас, по его словам, на поддержку экспорта продукции АПК выделяется около $3,5 млрд в год и неплохо было бы часть этих средств сосредоточить на «стабилизации экспортного потенциала».

Ранее сообщалось, что высокие экспортные пошлины на российскую пшеницу привели к тому, что её перестали закупать за рубежом. В Минсельхозе уверены, что компании просто ждут снижения цен.

По данным «Совэкона», с 5 по 11 апреля средние цены на российскую пшеницу упали на $4 (до $244 за тонну). Внутри страны она подешевела на 75 рублей.

С 15 февраля в РФ действует квота на экспорт зерна в объёме 17,5 млн тонн. Экспорт пшеницы облагается пошлиной в размере €50 за тонну, кукурузы — €25 за тонну, ячменя — €15 за тонну.