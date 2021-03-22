Эксперт назвал оптимальный размер первоначального ипотечного взноса

https://static.news.ru/photo/d7b8df12-8b19-11eb-9614-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптимальный первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита составляет 30%. Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, такого заёмщика банки рассмотрят «более лояльно», при этом сумма кредита будет меньше, как и ежемесячный платёж, будут менее обременительны.

Естественно, если у вас первоначальный взнос больше, например 50%, можно существенно выиграть. Есть даже специальная программа «Субсидированная ипотека», которая больше относится к рынку новостроек. При первоначальном взносе 50% можно получить ставку 0,9% на 10 лет. Это очень хорошие условия, — сказал Ракута в эфире «Радио 1».

Он добавил, что первое с 2018 года повышение ключевой ставки Банком России с 4,25% до 4,5% может повлечь за собой коррекцию ставок по ипотеке. После 1 июля, когда закончится действие госпрограммы по льготной ипотеке под 6,5% годовых, предложения банков будут пересмотрены, а ставки почти наверняка вырастут. По мнению эксперта, «это повод для потребителя задуматься».

Ранее NEWS.ru писал, что объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Это станет рекордном за всю историю госсубсидирования ипотечного кредитования в России.