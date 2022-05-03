Эксперт назвал конфискацию активов России уничтожением международного права Инвестор Шостак назвал конфискацию активов России уничтожением международного права

Фото Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак заявил, что возможная конфискация российских активов за границей станет беспрецедентной. Подобный шаг Запада будет говорить о том, что в мире избавляются от остатков международного права в экономике, отметил он в интервью ТАСС.

Конфискация активов России в пользу вообще кого-либо, в том числе в пользу Украины, если такое вообще произойдёт, будет носить беспрецедентный характер <...>. Мир стремительно избавляется от каких-либо остатков международного права, в том числе в экономических отношениях, — подчеркнул Шостак.

Он считает, что, если Запад пойдёт на конфискацию российских активов, ответом станут многочисленные иски, в которых будет оспариваться законность изъятия. По мнению инвестора, последует и жёсткая реакция России. Шостак предположил, что победить в нынешней ситуации может рыночная логика.

Надежда лишь на то, что здравая, рыночная логика возьмёт верх и сторонам удастся о чём-то договориться как в отношении механизма обслуживания текущего долга, так и касательно судьбы замороженных активов, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что действия Запада по отношению к российским бизнесменам — это бандитизм на государственном уровне, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, вести бизнес на Западе для россиян опасно. Конфискация имущества, арест их самолётов, собственности — это отчётливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса, добавил Песков.