Экономист Митрахович: запуск «Северного потока — 2» может не состояться

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Запуск газопровода «Северный поток — 2» может не состояться в обозримом будущем, так как Запад не пойдет на политическую уступку России, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. В ближайшее время может встать вопрос об отказе от поставок газа Европе, сообщил он в беседе с «Радио 1».

«Северный поток — 2» технически полностью готов к работе, он даже заполнен газом. Поэтому в случае принятия политического решения о его допуске к работе запустить его можно в течение нескольких дней. Но я сомневаюсь, что это решение будет принято. <...> С политической точки зрения это будет выглядеть как ещё большая уступка России, чем частичное снятие санкций со стороны Канады, — прокомментировал эксперт.

По мнению Митраховича, поставки газа по СП-2 продолжатся в ограниченном количестве в ближайшие месяцы. Он не исключает увеличение объема поставок, после того как одна из турбин будет отремонтирована.

Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст ранее предложил запустить «Северный поток — 2» для газовых поставок в Германию, если у страны не будет альтернативы. Он также отметил, что не имеет значения, по какой именно трубе будет поступать газ, так как он все равно останется российским. Ранее немецкие власти сообщали о том, что СП-2 не прошел сертификацию, из-за чего работа объекта на данный момент невозможна.