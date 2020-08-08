Эксперт из Нидерландов рассказал о цифровых сотрудниках и массовой удалёнке

https://static.news.ru/photo/cec97ce2-da32-11ea-82f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нидерландский специалист по цифровизации и технологиям Марк ван Рейменам попытался спрогнозировать, как массовый переход компаний на удалённую работу скажется на рынке труда.

Он рассказал, что в мире сейчас распространяется концепция «цифрового сотрудника» и организации по всему миру будут набирать сотрудников, проживающих в других странах на удалённую работу.

В качестве аргумента он обратил внимание на то, что уже сейчас многие стартапы перестали арендовать помещения под офисы или снимают меньшие площади или коворкинги только для встреч с коллегами или клиентами, а не сидеть там постоянно.

Связь между тем, где мы работаем и где живём, разорвалась: теперь вы можете жить в одной части планеты и работать в совершенно другой. Конечно, нам придётся урегулировать многие законодательные детали, особенно те, которые связаны с налогами, — отметил ван Рейменам в интервью РБК.

По прогнозам ван Рейменама, использовать цифровых сотрудников компаниям выгоднее так как это позволит привлекать более диверсифицированную рабочую силу. Кроме того, удалённая работа приведёт к тому, что бизнес сфокусируется на эффективности, а микроменеджемну – то есть навязчивому контролю за сотрудниками и стремлению управлять ими в «ручном режиме» придёт конец.

И если ты управленец, привыкший к микроменеджменту, это проблема, потому что ты больше не можешь этим заниматься, — считает эксперт из Нидерландов.

Говоря об относительно невысокой распространённости удалёнки в России ван Рейменам объяснил, что это естественная ситуация, ведь Европа экспериментирует с таким форматом работы уже давно, а в Нидерландах ещё 10 лет назад законодательно «новый способ работы». Удалёнка уже тогда стала нормой.

Эксперт уверен, что на такой сдвиг нужно время и «по щелчку» сделать это невозможно. Однако в конечном итоге удалённая работа станет популярной и в России и коронакризис как раз поможет ускорить переход на этот формат.

Нидерландский эксперт по цифровизации компаний, аналитике больших данных и искусственному интеллекту Марк ван Рейменам является основателем Mavin.org. Это платформа, которая сортирует источники информации в Сети по достоверности с помощью блокчейна. Также он создал медиапортал Datafloq, посвященный передовым технологиям. Ван Рейменам входит в топ-50 наиболее влиятельных людей в блокчейн-сообществе.

Ранее сотрудники РБК сообщили о переходе холдинга на удалённую работу. В офисе останется работать лишь телевизионное подразделение. NEWS.ru пояснили, что сотрудники работают дистанционно с марта, и работа в таком формате показала свою эффективность. Опрос сотрудников показал, что большинству комфортно работать в смешанном графике, чередуя работу из дома с присутствием в офисе.