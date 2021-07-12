Эксперт «ФИНАМ»: санкции могут ограничить доступ к валюте банкам России

Крупнейшие российские банки могут быть ограничены в покупке валюты на международных финансовых рынках из-за санкций, заявила NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая. Так эксперт прокомментировала сообщения о возможных новых ограничениях для конвертации рублей в доллары.

Не исключено, что будут установлены определённые лимиты на операции. Соответственно, если эти ограничения будут введены, эта новость может оказать давление на курс рубля и, возможно, часть валютных вкладчиков захочет забрать валюту со своих счетов в этих банках, особенно с учётом крайне низких ставок по валютным депозитам, — пояснила Беленькая.

По её словам, банки, попавшие под санкции, из-за этого могут быть ограничены в возможностях предоставлять валютные кредиты российским компаниям, часть из которых уже отрезана от внешнего фондирования, и санкции против корпоративного сектора могут расширить.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют. По данным агентства, ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Одним из наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Предполагается, что огласить варианты санкций может президент США Джо Байден во время переговоров 7 декабря с лидером России Владимиром Путиным.