Стало известно, как будут дорожать бензин и дизель Эксперт Деев: рост цен на АЗС составит до 2 руб. за литр до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца года розничные цены на бензин и дизель могут расти на сумму до 2 руб. в месяц, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом, считает эксперт, с большей долей вероятности, этот рост составит 1-1,5 рубля в месяц. По его словам, несмотря на рост оптовых цен на топливо, в большей части регионов ситуация с ценами на АЗС остается стабильной.

До конца года цены на бензин и дизель на АЗС будут расти в коридоре до 2 рублей в месяц. Скорее всего, значения будут даже на уровне 1-1,5 рубля, — заявил Деев.

По его словам, розница столкнулась с известными трудностями из-за проблем с логистикой и обширного экспорта нефтепродуктов. Рост оптовых цен привел к значительным убыткам у некоторых сетей АЗС, но в большей части регионов ситуация пока стабильна, а в остальных должна выправиться в скором времени, отметил аналитик. К зиме котировки должны снизиться, поскольку пройдет сезонный пик потребления. «Что касается розницы, то до конца года рост цен на бензин и дизель АЗС вряд ли обгонит инфляцию», — считает он.

21 сентября власти ввели запрет на экспорт нефтепродуктов. Отмечалось, что это поможет «насытить (внутренний) рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей». Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Эксперты предположили, что эти меры помогут закрыть текущий рыночный дефицит и тем самым удовлетворить высокий спрос на топливо. Но нефтяники лишатся экспортной выручки и для сохранения стабильности поставок станут настаивать на компенсации упущенной выгоды. Это может привести новому витку роста цен на бензин и дизель.