Эксперт дал прогноз по курсу рубля

https://static.news.ru/photo/9dd58a0e-aa7b-11ea-b08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская экономика восстанавливается сейчас значительно быстрее, чем ранее прогнозировалось, судя по фондовым площадкам. При этом на курс рубля благоприятно влияет рост нефтяных котировок. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые ещё влияют на укрепление российской валюты.

Специалиста отметил, что мировые экономики начинают выходить из коронавирусных ограничений и это также провоцирует спрос на нефть и, как следствие, наблюдается рост цен на топливо.

Основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, — рассказал Дроздов «Российской газете».

По оценкам аналитика, предполагаемая стоимость доллара по отношению к рублю окажется в диапазоне 67,5–70 рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт рассказал о количестве отказов в выдаче льготной ипотеки.