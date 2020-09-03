Экс-супруга Безоса стала богатейшей женщиной в мире

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Bloomberg признал бывшую жену основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт самой богатой женщиной в мире.

Состояние экс-супруги миллиардера оценивается в $68 млрд.

В рейтинге богатейших людей мира Маккензи Скотт заняла 12-е место. Следующую за ней строчку занимает владелица L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс — вторая богатейшая женщина с состоянием в $66,8 млрд.

Сам Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира, Bloomberg оценивает его состояние в $207 млрд. В пятёрку рейтинга вошли также Билл Гейтс ($127 млрд), Марк Цукерберг ($114 млрд), Илон Маск ($105 млрд) и Бернар Арно ($87,9 млрд).

Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Потанин снова возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes.