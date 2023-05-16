Экс-министр финансов России указал стране путь из «жопы» Экс-глава Минфина РФ Нечаев: единственный шанс выйти России из «жопы» — начать в ней обустраиваться

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Андрей Нечаев

На сегодняшний день у российской экономики нет никаких вариантов, кроме как начать «обустраиваться в жопе», заявил в беседе с NEWS.ru бывший министр финансов страны Андрей Нечаев. По его словам, власти могут сократить расходы на военную операцию, чтобы пополнить бюджет страны, однако существенных изменений это не принесет.

В нынешних реалиях вариант один — обустраиваться. Можно, если говорить про общую экономическую и финансовую политику, что-то сделать по-другому, например уменьшить расходы, в том числе на ту же СВО, чтобы нормализовать ситуацию с бюджетом. Но каких-то «золотых ключиков» ни у кого нет, я думаю, чтобы сразу улучшить ситуацию в стране, — заявил Нечаев.

Бывший глава Минфина РФ ранее заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала военной операции на Украине оказались выше, чем предсказывалось. Он отметил, что ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%. В своей речи экс-министр позволил себе сказать, что главной проблемой России в экономике является то, что страна решила обустраивать свою жизнь «в жопе».