Экс-депутат рассказал, где государству взять деньги на систему образования

Для качественного образования в России необходимо финансирование в два раза больше текущего. Получать необходимые деньги государство должно через налоги с «имущего класса» — с крупного капитала. Об этом изданию Pravda.Ru сказал бывший депутат Госдумы, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

Он предложил в качестве примера рассмотреть Польшу.

Минимальная зарплата в Польше на наши деньги 45 тысяч рублей: их получает заправщик на бензоколонке. В Польше бесплатное высшее образование, снижен пенсионный возраст, введены ежемесячные выплаты (10 тысяч рублей) всем семьям с детьми. Но там нет списка Forbes, а налоговая нагрузка на верхний слой качественно выше, чем в России. <...> Пока мы к этой системе не перейдём, страна будет иметь высокие финансовые рейтинги, но люди будут жить в нищете, а те, кто имеет возможность и образование, будут уезжать в столицу или другую страну, — сказал Шеин.

Он добавил, что работники здравоохранения, культуры, образования и государственного сегмента зависимы от начальства, оно может оставить их без большей части зарплаты. А правительство год ничего не делало, несмотря на поручение Владимира Путина вернуть систему оплаты к тарифной сетке. Движение началось только три недели назад, после повторного поручения и профсоюзной кампании.

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