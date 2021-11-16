Экономисты предупредили о грядущей недоступности жилья в России

Жильё в России становится всё более недоступным, и по итогам года эта тенденция усилится. Причина — повышающиеся ставки по ипотеке, говорится в исследовании фонда «Институт экономики города», пишет РИА Недвижимость.

Доступность жилья снижалась на протяжении 2018–2021 годов, это наблюдалось в большинстве крупных городов. Семье из трёх человек надо всё больше времени, чтобы накопить на стандартную квартиру площадью 40–45 квадратных метров.

В этом году коэффициент агломерации превысил значение 3, что означает очень низкую доступность.

В 2021 году снижение доступности жилья в крупнейших агломерациях продолжилось более высокими темпами, чем в 2019–2020 годах. Если в 2018 году из 17 таких агломераций 14 относились к рынкам с доступным жильём, то в 2021 году — только 6, — говорится в исследовании.

Это объясняется тем, что доходы населения в последнее время снижались, а цены на жильё росли. И если раньше это компенсировалось уменьшением ставок по ипотеке, то теперь ставки растут. Наименее доступно на сегодняшний день жильё в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях, далее следуют Казанская, Владивостокская и Краснодарская.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил базовые ставки по своим ипотечным программам. При покупке квартир в новостройках новые условия ипотеки составляют от 8,8% годовых, на вторичном рынке — от 9,1%.