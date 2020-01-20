https://static.news.ru/photo/100d803e-3b8e-11ea-ad67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за снижения ключевой ставки ЦБ до 6,25%, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в начале января упала до 5,92% годовых. В связи с этим экономисты заявляют о растущем интересе россиян к биржевым инструментам.

В начале января в Сбербанке депозиты базовой линейки оценивают в 2,7-4,5% годовых, в Россельхозбанке — максимум 6,4%, в Альфа-Банке — 5,1%, — сообщает РИА Новости.

По мнению аналитиков DCS Global Markets и Frank RG, основное снижение депозитных ставок придётся на весну. Россияне, привыкшие зарабатывать на вкладах, уже сейчас обращают большее внимание на фондовые рынки, увеличилось число операций с акциями крупнейших российских компаний и с облигациями федерального займа.

Как писал NEWS.ru, рост курса рубля не поможет экономике России, поэтому укрепление национальной валюты кратковременное, считает доктор экономических наук, профессор Бизнес-школы МИСиС Владимир Морыженков. Профессор рекомендовал россиянам в 2020 году держать накопления в рублях, вкладываться в депозиты и акции российских компаний. По мнению Морыженкова, валютные махинации почти не повлияют на курс рубля, но скачок возможен в случае списания правительством многомиллиардных долгов оборонной промышленности России.