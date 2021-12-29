Экономист заявил об хороших финансовых показателях по итогам года в России

Финансовые показатели по итогам года в России превысили прогнозы, сообщил заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов ФБА «Экономика сегодня». По словам экономиста, данные о темпах экономического роста, об исполнении бюджета и статистика по восстановлению рынка труда оказались лучше, чем предполагали специалисты.

Увеличение мировых цен на основные экспортные товары РФ позволило отечественному бизнесу существенно нарастить прибыль. Наибольший прирост доходов наблюдался в нефтегазовом секторе, чему способствовало восстановление спроса в условиях ограниченности предложения на рынке, — сказал Климанов.

Ранее экономист Пётр Заборцев назвал основными рисками для российской экономики в 2022 году угрозу военных действий, международные санкции, возможную девальвацию рубля и переход инфляции в стагфляцию. Он подчеркнул, что выделенные Всемирным банком риски для экономики РФ можно по большей части отнести и к другим странам.

В свою очередь, экс-министр экономики Андрей Нечаев сообщил, что у россиян сейчас серьёзные финансовые проблемы. По его словам, реальные доходы граждан падают с 2012 года даже по официальной статистике.