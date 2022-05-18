Экономист заявил о возросшей вероятности технического дефолта в России Экономист Ордов: вероятность технического дефолта в России выросла

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Вероятность технического дефолта в России выросла, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Если он случится, стране не удастся получать зарубежное финансирование для компаний, отметил он. К такому выводу эксперт пришёл на фоне сообщений о готовности властей США полностью перекрыть России возможность проводить выплаты по гособлигациям.

Всё смешалось в доме Облонских — технический дефолт может быть объявлен России в ситуации, когда только замороженные на Западе валютные резервы превышают все наши долговые обязательства. <...> Технический дефолт станет вершиной айсберга. Россия не сможет получить за рубежом финансирование для компаний, а иностранные фонды будут вынуждены избавиться от российских ценных бумаг, — сказал Ордов.

Он добавил, что поведение Центробанка непредсказуемо. Будет ли регулятор ужесточать или смягчать денежно-кредитную политику — неясно. По словам Ордова, в нынешней ситуации Россия привязана к внутренним инвестициям, но и они осуществляются на основе западных рейтингов.

Ранее стало известно, что США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Министерство финансов Соединённых Штатов собирается аннулировать действие так называемой генеральной лицензии по обслуживанию части суверенного долга РФ. По мнению аналитиков, это приблизит Москву к дефолту.