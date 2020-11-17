Экономист заявил о скором исчезновении пенсий в РФ

https://static.news.ru/photo/e6e6ecf6-2965-11eb-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что молодёжь в России не должна рассчитывать на пенсии, поскольку система через десять лет может обанкротиться. По его словам, предупреждением этого является предложение Минтруда повысить единовременную выплату пенсионерам.

Наша солидарная пенсионная система через 10 лет вообще обанкротится. Пенсию будут получать только те, кто на неё сам копит за пределами пенсионной системы, на каких-то личных банковских счетах или брокерских, например. Рассчитывать на деньги пенсионной системы, к сожалению, невозможно, — отметил Калугин в интервью URA.RU.

Эксперт добавил, что к моменту выхода нынешней молодёжи на пенсию её размеры окажутся очень малы. Низкой она станет уже через 5–7 лет, к тому же будет «съедаться» инфляцией.

Калугин подчеркнул, что на негативное развитие ситуации с пенсиями указывают два фактора.

Мы находимся в стагнации, соответственно, бизнес постепенно умирает, а значит, пенсионные взносы не перечисляют. Сейчас выплаты за счёт бизнеса невелики. Накладывается ещё и демографический фактор. Пенсии, по сути, выплачивают те, кто зарабатывает прямо сейчас, — пояснил экономист.

Он добавил, что в России дальше будет расти не число работников, а число пенсионеров. Не поможет даже повышение пенсионного возраста, считает Калугин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд предложил увеличить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Данное изменение поспособствует увеличению объёма единовременных выплат, считают в ведомстве. По мнению экспертов, поднять планку необходимо, потому что ежемесячные выплаты накопительной пенсии сейчас очень малы.