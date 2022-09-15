Экономист заявил, что рынок энергоресурсов ЕС потерян для России Экономист Белогорьев: в долгосрочной перспективе рынок ЕС для России потерян

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Газорегуляторный пункт

Прогноз зампреда российского правительства Александра Новака о сокращении поставок газа в Евросоюз до 100 млрд кубометров слишком оптимистичен и может быть реализован только в случае запуска одного из «Северных потоков», заявил в интервью ФБА «Экономика сегодня» замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов, экономист Алексей Белогорьев. По его прогнозам, объем поставок вряд ли превысит 40–50 млрд кубометров в год, даже если Евросоюз и Москва придут к компромиссу и часть поставок возобновится. Также он заявил, что в долгосрочной перспективе рынок ЕС для России потерян.

Я бы в лучшем случае говорил о 80–85 млрд кубометров газа, да и то, если возобновится «Северный поток — 1», — утверждает эксперт.

Экономист также считает, что кризис между Россией и Евросоюзом в сфере начался еще до введения санкций. Белогорьев напомнил, что ЕС проводит низкоуглеродную политику, а сокращение поставок «Газпрома» при этом мотивирует европейцев отказываться от газа.

В недавнем отчете «Газпрома» утверждалось, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м, что на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год. В компании также заявили, что с 1 января по 15 сентября компания добыла 300,8 млрд куб. м газа, что на 15,9% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, в компании отметили снижение спроса на внутреннем рынке на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). А вот экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос, но точных цифр в «Газпроме» не назвали. Известно лишь, что поставки в сентябре идут сверх суточных контрактных количеств.