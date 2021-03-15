Экономист заявил, что люди уходят из банков из-за низких ставок

https://static.news.ru/photo/bec51bee-85b8-11eb-9719-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проценты по депозитам в банках снижаются, и люди начинают уходить. Об этом заявил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

По словам доцента, проценты по валютным депозитам — около нуля. Рублёвые вклады также «не радуют».

Можно догадаться, что и из рублей начнут люди уходить, — цитирует его «Царьград».

Чирков добавил, что россияне несут свои деньги на биржу или складывают «под матрас». Для того чтобы люди всё-таки держали на вкладах деньги, чтобы банки могли генерировать доход, нужен некий баланс интересов. По его мнению, нельзя допускать перекоса ни в сторону вкладчика, ни в сторону банков.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне сняли со своих валютных счетов в 2020 году более $28 млрд. Это на 21% больше, чем годом ранее. В основном это происходит из-за нестабильности во время пандемии, низких ставок по вкладам и того, что у многих россиян наступил тот самый «чёрный день».

Как писал NEWS.ru, россияне могут хранить свои сбережения в японской иене, канадском и новозеландском долларе. Как рассказал журналистам экономист Вячеслав Зайченко, экономики этих стран сегодня наименее подвержены волатильности.