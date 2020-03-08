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Предел снижения нефти после выхода России из соглашения ОПЕК+ практически достигнут. Такое мнение высказал президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

По его словам, «в какой-то момент трейдеры почувствуют, что нефть слишком распродана и начнут снова покупать».

Стоимость нефти, вероятно, не опустится ниже $30 за баррель и, возможно, уже близка к минимальному значению, — цитирует Линча РИА Новости.

Эксперт отметил, что низкие цены на сырьё выгодны потребителям, однако производители от этого, наоборот, пострадают. Он подчеркнул, что «негативное влияние на нефтяную отрасль и производителей в краткосрочном периоде окажется сильнее позитивного эффекта и замедлит мировую экономику».

Вместе с тем Линч не исключил, что в ближайшем будущем страны ОПЕК+ придут к консенсусу и ответят на значительное падение цен, вернув Brent к близкому в $50 за баррель значению.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.