Названа «самая страшная вещь» для экономики России

«Самая страшная вещь» для экономики России — кризис в любом из финансовых центров мира — США, Китае и Европе, рассказал NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака. Собеседник подчеркнул, что последствия для РФ окажутся «очень болезненными».

Самая страшная вещь для России, которая может случиться, — экономический кризис в любом из финансовых центров мира — Китае, США и Европе. Если любой из этих регионов поразит кризис, то по РФ это ударит очень болезненно. РФ выгоден нормальный спокойный экономический рост во всех этих регионах, — считает Кульбака.

Кроме того, гипотетический дефолт в США обернётся для России «дичайшим дефицитом бюджета», так как наши товары перестанут покупать, упадёт экспорт, пострадают многие предприятия.

Кульбака добавил, что дефолт в США из-за отказа властей увеличить потолок госдолга — «старая и смешная история». Эксперт счёл подобные размышления «риторической фразой, означающей необходимость договориться» по этому вопросу. Собеседник подчеркнул, что похожая ситуация повторяется при каждом президенте США.

Он считает, что смысл дискуссий в Вашингтоне «очень простой» — увеличение потолка госдолга требует согласованного документа от конгресса, и обе партии — республиканцы и демократы — должны в этом участвовать. Поэтому они и договариваются, это неизбежный процесс, а его оттягивание идёт до того момента, насколько это политически возможно.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс поднять потолок госдолга. По его словам, он не может гарантировать, что в стране не объявят дефолт. Политик считает, что в этом случае статус доллара как мировой резервной валюты пошатнётся, кредитный рeйтинг США снизится, а доходность по облигациям госдолга вырастет, то есть стране придётся платить больше за привлечение новых денег.

Байден призвал своих политических оппонентов — рeспубликанцев — перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию кoнгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страну под угрозу дефолта.