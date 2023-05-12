Экономист рассказал о подводных камнях предложенной Минфином приватизации Экономист Суздальцев предупредил о негативных последствиях приватизации для экономики

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Приватизационный чек (ваучер), дающий право на часть госсобственности, выданный всем гражданам России в 1992 году

Новая большая приватизация государственных предприятий, о возможности которой высказался замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, может нанести вред экономике, считает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он высказал мнение, что, передавая компании в частные руки, государство рискует нарушить целый ряд цепочек взаимодействия.

По словам Суздальцева, сегодня в России более 54% предприятий относятся к госсектору. И если приватизация начнется, перед государством встанет задача не просто продать предприятие, но и обеспечить сложную систему его перехода в частные руки. Для этого нужна особенная юридическая база, особый пакет правил и условий, которых сейчас нет.

Как напомнил эксперт, приватизация 1990-х годов не решила ни вопроса инвестиционного потенциала, ни вопроса увеличения эффективности производств. Поэтому если начинать новую приватизацию, нужно предварительно твердо обозначить выгоды для государства и просчитать все внешние факторы.

Мы учитываем, что частный бизнес более эффективен, но сейчас это могло бы остановить работу производств, которые имеют колоссальное значение для нашей экономики, — подчеркнул экономист.

Он признал, что как критические, так и сугубо положительные рассуждения о приватизации безосновательны без ее четкого проекта с цифрами, объемами и логикой. Чтобы получить от продажи госсобственности выгоды, а не проблемы, нужно время, скрупулезная работа и серьезный уровень подготовки.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о необходимости новой большой приватизации в России. По его словам, для этого нужно сформировать рынок и понять, что продавать. При этом Моисеев тут же оговорился, что на самом деле вопрос о приватизации не стоит на повестке дня.