Экономист рассказал о неизбежном отказе России от доллара

https://static.news.ru/photo/1262bbec-d232-11eb-b576-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Экономист Василий Колташов уверен, что Россия неизбежно уйдёт от доллара, потому что зона его использования будет сокращаться по всему миру. Из-за этого у американской валюты возникнет масса проблем, прежде всего, инфляционных, приводит слова эксперта «ФАН».

Мир будет постепенно отказываться от доллара, считает Колташов.

По мере возрастания континентальной евразийской торговли она будет всё менее долларовой. Зона использования американской валюты будет сокращаться, из-за чего у доллара возникнет масса проблем, прежде всего, инфляционных. А мы от этого получим только выгоду, поскольку нефть будет дорожать и дальше — не нужно удивляться, если скоро мы увидим 200–300 долларов за баррель, — разъясняет специалист.

Эта ситуация станет наглядным выражением инфляционной долларовой проблемы, которую американцы сами же и создали за последние 20 лет. По словам эксперта, уже сейчас более 70% сделок в евразийской торговле происходит в нацвалютах. Коммерческие компании также уже начинают отказываться от американской валюты.

Как сообщалось ранее, россиянам до конца июня стоит задуматься о покупке валюты. На следующей неделе начнётся очередной налоговый период, который обеспечит российскую валюту определённой поддержкой.