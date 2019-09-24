https://static.news.ru/photo/a47fa92a-dee8-11e9-84d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Юденков считает, что в долг разумно приобретать квартиру или машину, но брать кредит для удовлетворения несущественных потребностей не стоит.

Это разумно в вопросах ипотеки, к примеру, или автомобиля. Но есть ли смысл брать заём на отдых за рубежом, празднование дня рождения, свадьбы, юбилея? Или получать кредит на покупку нового айфона, — рассказал « Вечерней Москве » эксперт.

Он уточнил, что существуют два вида займов: на капитальные нужды, такие как покупка квартиры, и текущие. Последнее — то, что тешит только самолюбие человека.

Руководитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин уверяет, что самые проблемные — кредиты наличными, когда нет чёткого целевого назначения.

Ипотеку выплачивают хорошо, автокредиты — тоже. А вот когда берут заём с целью закрыть какую-то дыру в бюджете, начинаются невозвраты и задержки в выплатах, — утверждает эксперт.

Ранее News.ru писал, что Фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди россиян об их отношении к финансовым кредитам. Как выяснилось, 76% участников полагают, что кредиты нужно брать только при крайней необходимости, 14% считают займы нормальной практикой, а 12% респондентов отметили, что не вернуть кредит допустимо в некоторых случаях.