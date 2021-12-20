Экономист рассказал, как бороться с инфляцией в России

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В краткосрочной перспективе для российской экономики страшнее всего пандемия коронавируса и инфляция, сообщил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака изданию Lenta.ru. Коронавирус будет угрожать экономике ещё год-два, заявил он, комментируя оценку рисков от Всемирного банка.

Риск санкций, с одной стороны, среднесрочный, с другой стороны, он во многом зависит от действий самой России, и здесь надо понимать, что, если Россия пока не будет предпринимать никаких новых...