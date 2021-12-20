Экономист рассказал, как бороться с инфляцией в России
Экономист Кульбака: бороться с инфляцией следует через открытость и экономическую свободу
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:08, 20 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для борьбы с инфляцией в России нужна максимально открытая и свободная экономика, заявил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака изданию Lenta.ru. Он объяснил, что цены снижаются в связи с разнообразием предложений на рынке, а этого не будет, пока государство борется с бизнесом.
Экономика России, в принципе, значительно менее эффективна, чем экономики соседних стран, европейской, американской экономики, естественно, чем ниже производительность труда, тем в глобальном контексте будет больше уровень инфляции. Вторая проблема заключается в том, что российская экономика изо всех сил пытается закрываться от мировой экономики, и чем сильней она будет закрываться, тем больше она будет испытывать проблемы с инфляцией, потому что отсутствие импортных товаров будет приводить к тому, что отечественные производители будут поднимать цены, — сказал Кульбака.
Он добавил, что описанный процесс неизбежен.
Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику. Эксперт считает, что пандемия замедляет деловую активность. Из-за распространения болезни возникают риски введения новых ограничительных мер.