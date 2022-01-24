Экономист прокомментировал прекращение покупки валюты Центробанком РФ

Банк России перестал покупать валюту, чтобы стабилизировать курс рубля, который начал падение на фоне ожидания новых санкций со стороны Запада. Об этом заявил NEWS.ru доктор экономических наук Игорь Николаев.

Это сделано, чтобы курс стабилизировать. Что такое прекращение покупки валюты — это сокращение спроса на валюту. Это рыночная экономика — чем больше спрос, тем выше валюта. А в условиях, когда санкции грозят новые — действительно нужно понижать спрос на валюту. ЦБ прекращает покупать валюты, а значит ослабляет спрос на валюты, — заявил он.

По мнению Николаева, граждане могут надеется, что рубль перестанет столь стремительно падать, но ослабление спроса может и не помочь. Он также обратил внимание, что цены на нефть, которые всегда спасали рубль, находятся на высоком уровне — под $90 за баррель. Но даже это не помогает рублю.

ЦБ с точки зрения экономики делает всё правильно. Но если бы зависело всё от экономики, а тут ещё и политика. Но тут тот самый случай — против лома нет приёма, окромя другого лома, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост и достиг 79,12 рубля. В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года. Курс евро поднялся до 89,2 рубля.