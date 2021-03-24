Экономист предрёк исчезновение части денег в России

https://static.news.ru/photo/bd58e090-8d3f-11eb-b3e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После выхода из кризиса российские власти могут изъять из оборота монеты, сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

По его словам, Банку России не нужны монеты в обороте, так как «кроме хлопот, они пользы не приносят».

ЦБ остаётся тихонечко подготавливать почву, чтобы когда-нибудь решиться на реформу, — отметил он.

Эксперт добавил, что при нынешнем уровне инфляции и динамике потребительских цен россияне всё равно перестанут их использовать.

Мнение Кривелевича поддержал экономист Эдуард Матвеев.

Производство монет всегда было более затратным, чем бумажных купюр, — подчеркнул он.

Матвеев также заявил, что не понимает, как будут мотивировать население приносить деньги в автоматы, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ планирует провести эксперимент по сбору монет, находящихся на руках у россиян, с помощью специальных автоматов. Комиссии за приём монет не будет совсем, или она будет символической.