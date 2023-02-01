«Выходит в зеленую зону»: финэксперт о росте экономики России Экономист Разуваев: в 2024 году уровень промышленности РФ вырастет до показателей 2022-го

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост отечественной промышленности в 2023 году может дойти до 3–4%, а в 2024 году экономика России вернется к показателям 2022 года, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, рост коснется нефтегазовой отрасли, а также металлургии и обрабатывающих отраслей, ослабление рубля также поддержит промышленный экспорт.

Теперь абсолютно понятно, что Россия выходит в зеленую зону и можно прогнозировать, что в 2024 году наша экономика вернется к показателям 2022 года. И уж точно никакого падения на 25-50%, о чем постоянно твердили на Западе, не произошло и уже не произойдет, — подчеркнул Разуваев.

Ранее экономист Андрей Колганов отметил, что Минфин и Минэкономразвития дают весьма осторожные прогнозы насчет российской экономики и не проявляют чрезмерного оптимизма. По его словам, прогноз о росте ВВП на 0,2–0,3% в 2023 году обоснован при условии благоприятных внешнеэкономических условий. Однако рецессия в США и западных странах, которая может начаться в этом году, способна вызвать сокращение спроса на многие виды товаров, в том числе на топливно-сырьевые продукты, которые составляют основу российского экспорта, рассказал Колганов. Помимо этого, Запад готовит десятый пакет санкций против России, а в будущем возможны дополнительные ограничения, которые станут негативными факторами для развития экономики страны.