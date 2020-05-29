Экономист пояснил, почему нельзя вводить страховку от безработицы

https://static.news.ru/photo/bbe7cbe8-a192-11ea-94f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и экономист Юрий Пронько выступил категорически против введения в России страхования от безработицы. Он напомнил, что, согласно законам мировой экономики, в кризисный период нельзя поднимать налоговую нагрузку на население.

Это реальная страховка от безработицы? Или это новый побор? Неужели в этой ситуации надо поднимать фискальную нагрузку? Первый курс первого семестра экономфака: в кризис нельзя трогать фискальную нагрузку, — заявил в эфире «Царьграда» Пронько.

По его данным, три четверти россиян и так имеют доходы ниже 45 тыс. рублей в месяц, они «выживают, но не живут». Введение 1-процентного отчисления в фонд страхования от безработицы только усугубит кризисную ситуацию. Пронько напомнил, что все официально трудоустроенные жители России платят НДФЛ в размере 13%, ещё 30% с зарплаты работодатели перечисляют в страховые фонды: 22% — в Пенсионный фонд, 2,9% — в фонд соцстраха и 5,1% — в фонд ОМС.

Как писал NEWS.ru, министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрит возможность введения страхования от безработицы, однако приступит к разработке такой системы лишь после соглашений между работодателями и профсоюзами. В случае реализации с зарплат россиян станут брать взносы в специальный фонд, из которого при утрате места работы граждане смогут получать пособия. Как уже заявлял министр Котяков, число безработных в России продолжит расти в мае и июне. В апреле оно выросло до 4,3 млн человек.